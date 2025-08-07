Склад запчастей для автомобилей из Китая открыли в Ленинском округе

На территории промышленной площадки «Андреевское» в Ленинском округе открыли склад запчастей официального представителя JAC MOTORS. Благодаря объединению нескольких подмосковных площадок удалось увеличить складские мощности на 30%

Об этом сообщили в пресс-служба Ленинского городского округа.

«Продажа грузовиков составляет лишь 15-20% бизнес-процесса, остальная часть связана с поддержкой клиентов в ходе эксплуатации техники. На складах компании хранится более 96% наименований необходимых запчастей», — сказал руководитель складской логистики «Джак Автомобиль» Сергей Новиков.

Склад класса А оснащен системой контроля температурной режима, вентиляцией, системой пожаротушения и сигнализацией. Для офисов отвели тысячу квадратных метров, а внедрение WMS-системы позволит автоматизировать все этапы работы — от приемки до отправки. После запуска скорость обработки заказов увеличится на 30%, точность — до 99,9%, а вместимость — на 25%. Также повысится на 30% производительность персонала. Сам центр обеспечит 98% потребностей сервисов и снизит риски дефицитов. Компания имеет склад в Екатеринбурге, а также дополнительные помещения в Хабаровске Благовещенске, Казани и Иркутске.

Отметим, в Ленинском округе возводят государственный индустриальный парк «Титан». Здесь строят промышленное здание и необходимые инженерные коммуникации. Этот первый в регионе государственный индустриальный парк создаст более пяти тысяч рабочих мест.