Склад сахарозаменителей достроят в Дмитрове в этом году

В Дмитровском округе продолжается строительство складского комплекса для хранения пищевых ингредиентов, которые используют в производстве продуктов питания и лекарственных препаратов. В Главгосстройнадзоре Московской области отметили, что готовность объекта достигла 75%.

Новый склад, который возведет индивидуальный предприниматель, предназначен для хранения востребованных пищевых добавок, в том числе низкокалорийных сахарозаменителей. Там разместят запасы сахарината и цикламата натрия, ацесульфама калия, лимонной кислоты, фруктозы, а также смесей сахарозаменителей собственного производства.

Эти компоненты широко применяют предприятия пищевой промышленности при изготовлении безалкогольных напитков и других продуктов, а также используют в фармацевтической отрасли.

Проект предусматривает строительство здания переменной этажности общей площадью около 2,9 тысячи квадратных метров. Помимо складских помещений, в комплексе оборудуют административную часть с рабочими кабинетами для персонала, санитарно-бытовые помещения, включая душевые и санпропускник. Также предусмотрят отдельное помещение, где разместят библиотеку образцов продукции.

Завершить возведение складского комплекса планируют в третьем квартале текущего года.