Склад картонной упаковки построят в Павловском Посаде до конца года

Павлово-Посадский гофрокомбинат планирует возвести на территории предприятия новый склад. Строительство здания площадью почти шесть тысяч квадратных планируют завершить за год.

На предприятии, входящем в десятку лучших производителей гофроупаковки в России, изготавливают почтовые и архивные коробки, емкости для пиццы и подарков, а также другие товары.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области, побывавшие на объекте, выяснили, что работы выполнили уже на 16%. Рабочие завершили подготовку котлована, уложили фундамент и приступили к монтажу металлического каркаса.

Реализовать проект планируют к концу года.

В общей сложности на предприятии каждый месяц выпускают свыше 30 миллионов квадратных метров продукции.