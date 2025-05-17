Скейтеры в Дубне проголосовали за объекты благоустройства в 2026 году

Представители скейт-сообщества поддержали проект благоустройства парка Авиастроителей в Дубне. В случае победы здесь обустроят новое пространство с рампами для безопасного катания.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» жители Дубны могут проголосовать за реконструкцию скейт-площадки в парке Авиастроителей или благоустройство территории у домов № 43 и 45 на проспекте Боголюбова на Большой Волге.

Два года назад в правобережной части Дубны построили современный скейт-парк, однако молодежь часто катается в Институтской части на бетонной оборудованной площадке.

«Не хотим никого обижать и планируем, что и здесь, в районе Левобережья, появилась современная зона отдыха для активной молодёжи. Сегодня мы видим, как в ходе голосования и молодые сотрудники наших градообразующих предприятий, и школьники, и студенты поддерживают этот проект», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Проголосовать можно до 12 июня на портале Госуслуг или с помощью волонтеров на городских площадках.

«Спасибо всем, кто поддерживает скейт-парк. Есть нехватка площадей», — отметил руководитель Федерации экстремального спорта Дубны Дмитрий Кокорев.