Сказочные представления подготовили для детей в Щелкове

«После окончания спектакля дети смогли повеселиться вокруг нарядной елки вместе с Дедом Морозом и его верными друзьями, получив незабываемый заряд радости и веселья. Особое внимание было уделено созданию теплой атмосферы встречи Нового года: яркие костюмы артистов, красочное оформление сцены и атмосфера ожидания чуда погрузили маленьких гостей в мир сказки», — отметили организаторы.

Каждый ребенок получил сладкий подарок от любимых персонажей. Кроме того, отдельное мероприятие подготовил депутатский корпус. Для маленьких гостей организовали тематическое шоу «Разбитые мечты Снежной королевы», которое представляло собой яркое музыкальное представление. Завершилось оно традиционным вручением подарков юным зрителям.