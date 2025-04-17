Скатную крышу дома № 12 на Заводской улице капитально отремонтируют в Видном

В Видном начался капитальный ремонт скатной крыши дома № 12 на Заводской улице. Работы планируют завершить в июне 2025 года. В прошлом году подрядчик усилил фундамент.
Рабочие демонтируют старую кровлю вместе со стропильной системой и мауэрлатом. Скоро будет возведена новая крыша.
Сдать объект планируют в июне 2025 года.
«Чуть позже приступим к ремонту фасада, чтобы параллельно к концу лета закончить уже полностью этот дом», — рассказал руководитель проекта Кирилл Белый.
Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизация системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.
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