Скалодром европейского уровня появился в Дубне

Современный зал для скалолазания открыли в Дубне. Реализации этого проекта Объединенного института ядерных исследований спортсмены местного клуба ждали несколько лет.

Скалодромов такого уровня еще не было в Московской области. На нем отрабатываются навыки, которые помогут выйти на естественный скальный рельеф. Директор Дубненского клуба скалолазания Леонид Григоренко рассказал, что спортивное сооружение спроектировано с учетом современных тенденций и ни в чем не уступает мировым образцам.

В новом зале обустроено несколько десятков трасс разного уровня сложности. Все сделано так, чтобы занятия были максимально безопасными.

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников отметил, что ученым нужно быть сильными не только духовно, но и физически, чтобы стать успешными специалистами. «Альпинизм — один из тех видов спорта, где слабых людей не бывает», — почеркнул академик РАН.

Заниматься на новом скалодроме смогут не только сотрудники института, но и все желающие жители наукограда.

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