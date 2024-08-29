Системы удаленного мониторинга установят в семи котельных во Фрязине

Глава городского округа Фрязино провел оперативное совещание. Вместе с заместителями они обсудили предстоящий День города и подготовку к отопительному сезону. В семи котельных городского округа установят дистанционные системы мониторинга показателей.

Дистанционные системы мониторинга показателей установят по поручению вице-губернатора Евгения Хромушина силами компании «Теплосеть Фрязино». Передача данных будет доступна уже с начала сентября.

Главе городского округа доложили об общей подготовке к предстоящему отопительному сезону. Остановка котельных, центральных тепловых пунктов на плановые предупредительные работы и гидравлические испытания прошли по графику. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверили около 80% жилого фонда.

Количество обращений в Центр управления регионом снижается, однако есть наиболее частые темы — содержание детских игровых площадок и элементов благоустройства на улице Лесной и по проспекту Мира. Глава городского округа поручил устранить недочеты в кратчайшие сроки.

Обсудили также подготовку к предстоящему дню рождения наукограда. Власти решили, что 73-ю годовщину отпразднуют во Фрязинском лесопарке. Организаторы подготовили мастер-классы, спортивные состязания, концерт. Будут работать аттракционы и фудкорт. Внимание уделят сбору гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

«Призываю всех проявить единство духа и объединиться для помощи нуждающимся в поддержке жителям приграничных регионов. Уже скоро представлю подробную афишу мероприятия, следите за новостями», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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