Системы противопожарного водоснабжения проверят в Балашихе

С 16 сентября по 16 октября 2025 года в городском округе Балашиха проходит масштабная проверка источников наружного противопожарного водоснабжения. Эта важная акция направлена на повышение безопасности жителей округа и защиту их жизни, здоровья и имущества от возможных возгораний.

Работы выполняют специалисты «Балашихинских коммунальных систем» совместно с сотрудниками пожарно-спасательных частей округа. В рамках проверки особое внимание уделяют состоянию пожарных гидрантов, водопроводных сетей, насосных станций и водонапорных башен.

«Наша основная задача — обеспечить надежную и бесперебойную работу системы пожаротушения, что напрямую связано с безопасностью всех жителей Балашихи», — подчеркнули представители БКС.

Во время проверки специалисты определяют точное расположение гидрантов на местности, оценивают их техническое состояние и выявляют возможные неисправности. При обнаружении проблем незамедлительно принимают меры по их устранению. Это позволяет минимизировать риски и повысить уровень готовности системы к чрезвычайным ситуациям.