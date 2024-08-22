Системы газоснабжения отремонтируют в 39 домах Люберец до конца года

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Масштабные работы по капитальному ремонту систем газоснабжения начались в многоквартирных домах Люберец. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

«С 2016 года Фондом капитального ремонта уже модернизированы системы газоснабжения в 2680 многоквартирных домах. Это позволяет существенно повысить безопасность и комфорт жителей региона», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

До конца года в Люберцах обновят системы газоснабжения в 39 домах. Работы пройдут в дачном поселке Красково на улице Карла Маркса и в поселке Калинина. Ремонт уже выполнили по 27 адресам.

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