Системы газоснабжения отремонтируют в 14 домах Зарайска до конца года

Московская область лидирует в капитальном ремонте систем газоснабжения. Так, в 2024 году в Зарайске отремонтируют оборудование в 14 домах, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

С 2016 года в Московской области привели в порядок системы газоснабжения в двух тысячах домов. По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, в Зарайске работы пройдут по адресам: кв-л Южный, дома № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, в первом микрорайоне в доме № 10 и другим.

Генеральный директор Фонда капремонта Валерий Николов сообщил, что до 2025 года планируется установить около 100 тысяч датчиков. Помимо этого, будут активно использоваться газовые краны с тремя степенями защиты: от случайного открытия, утечки и взрыва газа.

Напомним, жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой капремонта на интерактивной карте Фонда на сайте.

Ранее Андрей Воробьев поручил начать подготовку коммунальной техники к зиме в Подмосковье. К сезону в регионе закупят новые трактора и погрузчики, но вместе с тем важно привести в порядок существующий парк техники, а также усилить работу по кадровому вопросу.

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