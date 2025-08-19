Системы газоснабжения обновят еще в 11 домах Подмосковья в 2025 году

В Подмосковье продолжается плановый капитальный ремонт систем газоснабжения в многоквартирных домах. С начала года такие работы уже завершили в 562 МКД. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

«У нас в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тысячи многоквартирных домах. Сейчас совместно с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в КПР 2026 года и, конечно, активно включаем новые адреса», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Наибольший объем работ выполнили в Красногорске, Лобне и Раменском. По заявкам муниципалитетов Министерство ЖКХ области решило включить в региональную программу еще 11 домов, где также заменят газовые системы.

Работы проведут в Сергиевом Посаде, Павловском Посаде и Богородском округе. Подрядчики Фонда капитального ремонта заменят фасадные и внутриквартирные газопроводы, установят современные датчики загазованности и электромагнитные клапаны, которые автоматически перекрывают подачу газа при опасной концентрации.

Замена газопровода в квартирах занимает около трех дней, если жильцы предоставляют доступ, а фасадный газопровод монтируется без отключения газа — его перекрывают только на время внутренних работ.