Системы электроснабжения котельной на Комсомольской улице обновили в Воскресенске

В начале октября на подстанции поменяли силовое оборудование, так как дополнительная котельная на Комсомольской улице потребляет больше мощности. Сейчас специалисты обновили и трансформаторную подстанцию ТП-317, которая питает объект теплоснабжения. Вместо двух трансформаторов мощностью 630 киловольт-ампер энергетики установили два трансформатора мощностью 1000 киловольт-ампер каждый.

