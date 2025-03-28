Систему выявления брака у печатных плат разработали в университете в Дубне

Над проектом работали ученые и студенты университета «Дубна» вместе со специалистами производственной компании «С-компонент». Первый этап системы автоматизированного выявления брака у печатных плат запустили в новом учебно-научном пространстве вуза.

Уникальные для России печатные платы на керамической подложке очень небольшого размера — от 1 см до нескольких миллиметров — специалисты компании проверяют вручную, что сильно усложняет процедуру. Разработанная система повысит скорость обработки данных и поможет улучшить контроль качества на производстве.

Систему установили в лаборатории промышленной автоматизации и системной инженерии, созданной на базе кафедры интеллектуального управления техническими системами института САУ.

«Это большая сложная работа — ведь необходимо провести через конвейер десятки тысяч плат, а затем еще и корректно классифицировать их изображения», — пояснил исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.

Теперь участникам проекта предстоит накопление датасета, обучение нейросети и вывод технологии на реальное производство.

«Важно, что в таких значимых проектах участвуют студенты. Для них это ценный практический опыт», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.