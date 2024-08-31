Систему водосброса реконструируют в мытищинской деревне Шолохово

Выездное совещание с жителями деревни Шолохово провели в Мытищах. Комиссия администрации округа решала вопрос по обновлению водосброса от торговых центров.

Оперативное совещание специалистов администрации и жителей провели около гипермаркета на Дмитровском шоссе. Общее решение принимали по сбросу воды от торговых центров.

«Здесь расположен гипермаркет „Леруа Мерлен Шолохово“, склады гипермаркета „Лента“. Эти предприятия имеют собственные очистные сооружения и разрешение на водосброс. Долгое время мы получали обращения жителей, главным образом по вопросу того, что в паводковый период данный объект не справляется с объемами, идет подтопление берегов реки Раздерихи», — прокомментировал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Итогом встречи стало решение провести проектирование коллектора.

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