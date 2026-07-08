Систему вентиляции отремонтировали в 100 квартирах Подмосковья в июне
В июне коммунальные службы Подмосковья восстановили работу систем вентиляции более чем в 100 квартирах многоквартирных домов. Работы были выполнены по обращениям жителей, поступившим через Единую диспетчерскую службу региона.
Ответственность за исправное состояние вентиляционных систем несут управляющие организации. Особое внимание этому вопросу уделяют в домах с газовым оборудованием, где эффективная вытяжка является одним из ключевых условий безопасной эксплуатации.
Исправная система вентиляции обеспечивает постоянный приток свежего воздуха, удаляет загрязненные воздушные массы и помогает поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях, снижая риск появления сырости и плесени.
Жителям рекомендуют обращаться в управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу Московской области, если в квартире появляется конденсат на окнах, ощущается затхлый запах или возникают признаки образования плесени.