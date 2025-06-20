В новом пристрое к школе № 16 на Народной улице в Подольске рабочие приступили к бетонированию вентиляционного канала. До 1 сентября специалисты должны завершить прокладку инженерных сетей и благоустроить территорию вокруг здания учебного заведения.
По словам главы городского округа Подольск Григория Артамонова, большое внимание при строительстве образовательных учреждений по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева специалисты уделяют не только их функциональности, но и архитектурному облику зданий.
Рабочие сделают переход от библиотеки к классным кабинетам с помощью светопрозрачных витражных конструкций. Элементы входной группы также украсят витражами. Такое архитектурное решение придаст зданию пристройки к школе № 16 современный вид. Здание учебного заведения планируют сдать в сентябре 2026 года.
Систему вентиляции начали проводить в новой пристройке к школе № 16 в Подольске
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