Систему «Цифровой бригадир» установили почти на 60% строек в Подмосковье

В Подмосковье начали устанавливать систему «Цифровой бригадир», которая с помощью ИИ круглосуточно следит за стройками. Сейчас такие камеры работают на 60% объектов. Об этом сообщили в Мингосуправления МО.

Видеопоток со стройплощадок распознается ИИ с точностью 95%. Система умеет определять профессию специалиста при входе на объект, вид техники, наличие или отсутствие каски на строителе, признаки пожара и многое другое.

При нарушениях она создает задачу на проверку. В случае подтверждения информация направляется исполнителю для решения.

Благодаря «Цифровому бригадиру» уже удалось выявить более 1,7 тысячи таких инцидентов. Время реагирования сократилось от 30 до 1 минуты. Результат — более 150 объектов ввели в эксплуатацию без нарушения сроков.

В ведомстве напомнили, что с другими практиками использования искусственного интеллекта можно ознакомиться на портале «Цифровой регион».