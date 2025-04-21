Систему теплоснабжения начали обновлять в лесопарке «Березки» в Подольске

Масштабные мероприятия по развитию городской инфраструктуры проходят в лесопарке «Березки» в Подольске. Вместе с работами по благоустройству здесь начали реконструировать систему теплоснабжения.

Сейчас строители обновляют участок трубопровода от улицы Чехова до улицы Гайдара. Работы выполняют с опережением графика: сегодня осталось модернизировать 11,9 километров коммуникаций. Завершить реконструкцию системы теплоснабжения планируют в течение двух месяцев. Мероприятия по обновлению трубопровода не создадут помех для благоустройства парка.

Работы проводят по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды». В лесопарке «Березки» также обустроят новые пешеходные дорожки, детскую и спортивную площадки, зону для выгула собак и локации для тихого отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.