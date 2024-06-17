Систему развязок и путепроводов построят на трассе ЮЛА в Подмосковье

Строительство Южно-Лыткаринской автодороги продолжается быстрыми темпами. Ее открытие запланировано на конец 2024 года. Трасса, известная как ЮЛА, строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Она будет пролегать на территории Люберец, Балашихи, Лыткарина, Раменского и Ленинского округов. На некоторых участках работы ведутся в две смены, дневную и ночную, а плюсовые температуры дают возможность проводить масштабные асфальтоукладочные работы. Всего в строительстве задействованы более 2,5 тысячи человек и 700 единиц техники.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что на трассе ЮЛА протяженностью 45 километров построят более 60 искусственных сооружений, среди которых 27 путепроводов, 10 мостов, пять пешеходных переходов и два биоперехода для животных.

Особенно важным проектом является мост через Москву-реку, который соединит Лыткарино и Ленинский округ, сократив время в пути с одного часа до пяти минут между районами. В настоящее время завершены основные работы по возведению моста, строители занимаются гидроизоляцией объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 40 новых автобусах. Транспортные средства повысят комфорт жителей региона и выйдут на маршруты в ближайшее время.

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