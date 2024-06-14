Воробьев: еще 40 автобусов с USB-розетками выйдут на маршруты в Подмосковье

Еще 40 новых автобусов выйдут на маршруты в Подмосковье. Комфортабельный транспорт изготовили в Ликино-Дулеве. Машины будут работать в Ленинском округе, Реутове, Щелкове, Одинцове, Пушкино, Химках, Дмитрове и Талдоме, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ежедневно на маршруты «Мострансавто» выходят почти пять тысяч автобусов, напомнил глава региона. Все они соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности.
«Сейчас основной запрос жителей — на автобусы среднего и большого классов. Именно такие мы и стараемся закупать. На днях передали шести нашим межрайонным транспортным предприятиям 40 новеньких ЛиАЗов. В этом году Ликинский автобусный поставит нам еще 310 таких машин», — добавил Воробьев.
Особенность новых автобусов — в их универсальности. При всех преимуществах базовой городской модели, в них увеличено количество посадочных мест — с 32 до 41. Пассажирам будут доступны мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, откидными столиками и подлокотниками, а также багажные полки, USB-розетки и валидаторы для бесконтактной оплаты. Для комфорта инвалидов в салонах есть места для колясок и механические аппарели.
До конца лета на маршруты выйдут еще 310 ЛиАЗов и 104 междугородних автобуса китайского производителя Foton.