Воробьев: еще 40 автобусов с USB-розетками выйдут на маршруты в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Еще 40 новых автобусов выйдут на маршруты в Подмосковье. Комфортабельный транспорт изготовили в Ликино-Дулеве. Машины будут работать в Ленинском округе, Реутове, Щелкове, Одинцове, Пушкино, Химках, Дмитрове и Талдоме, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ежедневно на маршруты «Мострансавто» выходят почти пять тысяч автобусов, напомнил глава региона. Все они соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности.

«Сейчас основной запрос жителей — на автобусы среднего и большого классов. Именно такие мы и стараемся закупать. На днях передали шести нашим межрайонным транспортным предприятиям 40 новеньких ЛиАЗов. В этом году Ликинский автобусный поставит нам еще 310 таких машин», — добавил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Особенность новых автобусов — в их универсальности. При всех преимуществах базовой городской модели, в них увеличено количество посадочных мест — с 32 до 41. Пассажирам будут доступны мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, откидными столиками и подлокотниками, а также багажные полки, USB-розетки и валидаторы для бесконтактной оплаты. Для комфорта инвалидов в салонах есть места для колясок и механические аппарели.

До конца лета на маршруты выйдут еще 310 ЛиАЗов и 104 междугородних автобуса китайского производителя Foton.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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