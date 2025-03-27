Систему QR-кодов для борьбы с буллингом в школах протестируют в Мытищах

Лицей № 34 в Мытищах стал одним из подмосковных учреждений образования, где в тестовом режиме запустили новую систему для предотвращения буллинга. Уникальные QR-коды разместили в холлах учебного заведения.

Инициатором проекта стала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Основная цель — дать возможность школьникам, столкнувшимися с травлей, рассказать об этой проблеме. Через QR-код учащийся переходит в чат-бот «Бесконфликтная школа» и отвечает на несколько вопросов. После система передает информацию специалистам в аппарат уполномоченного по правам ребенка, а далее запрос отправляется психологам, педагогам и медиаторам.

«Разные события могут происходить жизни каждого школьника, и порой им так хочется поделиться своими переживаниями и проблемами, получить совет или конкретную помощь. Чат-бот — красная кнопка, которая нужна детям в случае, если конфликт или проблему не удается решить на школьном уровне или со взрослыми», — сказала заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик.

Учащиеся к введению новой системы относятся положительно: она анонимна и помогает разобраться в ситуациях, которыми сложно поделиться с родными и друзьями.

«Наш класс очень дружный, и у нас почти не бывает серьезных конфликтов. Однако я слышал, что в некоторых школах есть дети, которые не могут найти общий язык со своими одноклассниками, и это приводит к серьезным ссорам. Обычно в таких случаях ребята стесняются или боятся обращаться к учителям или родителям. Эта красная кнопка может стать одним из способов решения подобных проблем», — рассказал учащийся лицея № 34 Егор Ермаков.

Отметим, что QR-код в каждой из школ — уникальный, а система обращения в чат-бот проста и не требует специального обучения.