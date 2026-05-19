Систему противопожарного контроля усилили в Мытищах

В Мытищах завершили подготовку комплекса мер по предотвращению лесных пожаров. Система контроля охватывает лесные территории и сочетает несколько видов мониторинга для раннего выявления возгораний.

Наблюдение за пожарной обстановкой ведется в постоянном режиме. Для этого применяются авиационные облеты, регулярные обходы лесной охраны, спутниковые данные и круглосуточное видеонаблюдение. Такой подход позволяет быстрее фиксировать возможные очаги возгорания и реагировать на них.

Особое значение в системе контроля занимает цифровая аналитика. Комплекс «Лесохранитель» обрабатывает данные с четырех камер высокого разрешения и выявляет признаки дыма или огня на расстоянии до 15 километров. При фиксации угрозы сигнал автоматически поступает диспетчерам для дальнейших действий.

В обеспечении пожарной безопасности задействованы 34 специалиста и 14 единиц техники. В этом году парк пополнился трактором МУЛ 1221, который используют для профилактических работ и обслуживания лесных территорий.

Профилактика включает создание минерализованных полос, рейды с участием специалистов и разъяснительную работу с жителями и садоводами. Также устанавливаются шлагбаумы и аншлаги, ограничивающие въезд транспорта в лесные массивы и снижающие риск возгораний.

Заместитель директора Мытищинского филиала ГАУ МО «Мособллес», лесничий Сергей Абросимов подчеркнул необходимость соблюдения правил безопасности.

«Жителям округа необходимо строго соблюдать действующие ограничения. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также въезжать в лес на личном транспорте вне установленных дорог. Любое нарушение может привести к пожару и серьезным последствиям», — отметил он.

Для отдыха жителям рекомендуют использовать специально оборудованные зоны. На таких площадках размещены беседки, места для костров и контейнеры для мусора. Территории дополнительно защищены минерализованными полосами шириной не менее 0,5 метра.

При обнаружении дыма или огня в лесу необходимо покинуть опасную зону и предупредить окружающих. Сообщить о происшествии можно по номеру 112 или по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00.