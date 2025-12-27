Систему подогрева поля запустили на стадионе «Москвич» в Лобне

На стадионе «Москвич» в городском округе Лобня заработала система подогрева поля, общая протяженность которой составляет более 10 километров. Ранее специалисты установили трубопровод, который соединил центральное теплоснабжение и искусственное покрытие площадки.

Новая система работает по принципу «теплого пола». Горячий теплоноситель циркулирует по трубам и равномерно обогревает все поле. Теперь юные футболисты смогут тренироваться там круглый год. Помимо этого, можно будет проводить турниры даже в холода.

Напомним, стадион «Москвич» расположен в Лобне по адресу: улица Иванищенко, дом № 1А.

Ранее делегация из Башкортостана по поручению главы региона Радия Хабирова приехала в Подмосковье, чтобы познакомиться с работой умных физкультурно-оздоровительных комплексов и цифровыми технологиями, которые применяются в сфере спорта. Проект «Умный ФОК», который изучали гости, ранее представил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Самаре.