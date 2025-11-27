Подмосковье поделилось с Башкортостаном применением цифровых решений в спорте

Делегация из Башкортостана по поручению главы региона Радия Хабирова приехала в Подмосковье, чтобы познакомиться с работой умных физкультурно-оздоровительных комплексов и цифровыми технологиями, которые применяются в сфере спорта. Проект «Умный ФОК», который изучали гости, ранее представил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Самаре.

Возглавляемая заместителем премьер-министра Башкортостана и министром спорта Русланом Хабибовым делегация посетила стадион «Зоркий» и «Красногорск Арену» имени Петрова. Гости познакомились с современными технологиями, используемыми на спортивных объектах региона.

Участники делегации также побывали в Доме правительства Московской области и Центре управления регионом, где им показали работу цифровых сервисов в режиме реального времени. Система позволяет отслеживать загрузку каждого спортобъекта и принимать управленческие решения на основе этих данных. Сейчас камеры с искусственным интеллектом установили уже на 200 крупных спортивных объектах.

Министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов рассказал делегации о развитии спортивной инфраструктуры, главных спортивных проектах, программе «Школьная лига Подмосковья» и поддержке профессиональных спортсменов. Он подчеркнул, что цифровая аналитика станет важным инструментом при планировании новых спортивных сооружений.