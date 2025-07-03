Систему отопления заменят в доме № 9 в Наро-Фоминске

В многоквартирном доме № 9, расположенном по адресу: улица Военный городок 3, полным ходом идет капитальный ремонт системы центрального отопления. Эти работы направлены на повышение комфорта и надежности теплоснабжения для всех жителей дома.

Подрядчики уже выполнили значительный объем работ, приближаясь к завершению первого этапа проекта. На данный момент выполнено около 30% от общего объема работ. Строители завершили демонтаж старых стояков и радиаторов отопления, а также приступили к монтажу новых энергоэффективных радиаторов в квартирах и общих помещениях дома.

Капитальный ремонт системы отопления является частью комплексной программы обновления дома, реализуемой в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Ранее, в рамках этой же программы, в доме были выполнены работы по обновлению и модернизации инженерных систем и конструктивных элементов.

Были полностью обновлены системы электроснабжения и общедомового освещения. Также была произведена замена системы газоснабжения с установкой современных датчиков контроля загазованности. Кроме того, был проведен капитальный ремонт фасада с утеплением по современной навесной технологии, были отремонтированы плоская крыша, системы горячего и холодного водоснабжения с установкой коллективных приборов учета, а также система водоотведения. Завершение всех работ по капитальному ремонту системы отопления запланировано на сентябрь этого года.