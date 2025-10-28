Систему освещения на мачтах обновили в СК «Арена-Истра»

В спортивном комплексе «Арена-Истра» завершился важный этап подготовки к зимнему периоду. Вместо восьми старых прожекторов на четырех мачтах теперь установили 16 новых современных светодиодных. Каждый из них индивидуально подобрали и настроили для создания идеального и равномерного освещения поля во время футбольных матчей.