Систему освещения на мачтах обновили в СК «Арена-Истра»
В спортивном комплексе «Арена-Истра» завершился важный этап подготовки к зимнему периоду. Вместо восьми старых прожекторов на четырех мачтах теперь установили 16 новых современных светодиодных. Каждый из них индивидуально подобрали и настроили для создания идеального и равномерного освещения поля во время футбольных матчей.
Руководство спортивного комплекса сообщило, что благодаря новым прожекторам футболисты получат более качественное и комфортное освещение для тренировок в темное время суток. Дополнительно «Арена-Истра» начнет существенно экономить на электроэнергии, так как светодиодные прожекторы потребляют меньше ресурсов, оставаясь при этом такими же мощными.
