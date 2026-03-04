Систему оповещения проверят в Павловском Посаде 4 марта

В среду, 4 марта, Павлово-Посадский городской округ станет площадкой для проведения комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения. Это плановое тестирование, призванное убедиться в полной работоспособности всех элементов системы, затронет всю территорию округа, включая Электрогорск и сельские населенные пункты.

В период с 10:30 до 12:00 жители округа услышат звуковые сигналы. Проверка начнется с подачи основного звукового сигнала — «Внимание всем!». Это характерное прерывистое звучание электросирен и уличных громкоговорителей, которое в случае реальной чрезвычайной ситуации означает необходимость немедленно включить телевизор или радиоприемник для получения экстренной и актуальной информации от оперативных служб.

Позднее, в 10:43, плановая проверка будет расширена и затронет телеканалы и радиостанции. В их эфире прозвучит специальное информационное сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Как пояснил специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Сергей Петров, такие комплексные проверки проводятся дважды в год и носят плановый характер.

«Наша первостепенная задача — убедиться, что каждый громкоговоритель в округе, от центральных площадей Павловского Посада и Электрогорска до самых отдаленных деревень и садовых товариществ, находится в полностью исправном состоянии. Это позволяет нам быть уверенными в том, что в случае возникновения реальной угрозы — будь то природный катаклизм, технологическая авария или другая чрезвычайная ситуация — мы сможем оперативно довести критически важную информацию до каждого жителя», — отметил Сергей Петров.

Администрация округа просит жителей сохранять спокойствие. Данное мероприятие является ключевым элементом системы безопасности и гражданской защиты населения.