Систему насосных станций для защиты от паводка подготовили в Дубне

В Дубне полностью укомплектовали систему из десяти насосных станций для противостояния паводку. Последние два насоса поступили 23 марта, в этот же день провели тестирование оборудования.

Все станции установлены на подготовленные площадки на Южной и Центральной канавах. Вместе они способны перекачивать пять тысяч кубометров воды в час. Тестирование показало оптимальную работоспособность системы, которая является одним из основных элементов защиты города от паводка. Определены точки забора воды и точки сброса.

Глава Дубны Максим Тихомиров сообщил, что при содействии ГУ МЧС России по Московской области выставили необходимое число насосных станций в двух локациях в Левобережье.

«Всего 10 общим объемом 5000 кубометров воды в час — для перекрытия русел Южной и Центральной канав и принудительного переброса воды из них в русло Волги для предотвращения подтоплений ближайших СНТ», — сказал Максим Тихомиров.

На обеих локациях, которые находятся в зоне возможного подтопления, организовано круглосуточное дежурство двух бригад Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. Пока уровень воды в канавах не вызывает опасений. На плотине открыты шесть щитов, вода уходит — почти 800 кубометров в секунду.

Заместитель главы округа Алексей Брызгалов отметил, что в Иваньковском водохранилище уровень воды сейчас составляет около 120 метров по Балтийской системе, в нижнем бьефе гидроузла — 110–111 метров при летнем уровне 113–113,5 метра. Организован необходимый запас объемов водохранилищ, который позволит безопасно пройти паводковый период.

Поставка и установка насосов — одна из задач комплекса противопаводковых мер. Заранее завезены водоналивные дамбы, минимизирован объем снега в городской черте, прочищены дренажные канавы и ливневая канализация. Налажено взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов и МЧС, проведена тренировка спецподразделений.