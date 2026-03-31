Систему мониторинга паводков на базе ИИ внедрили в Подмосковье

Еще совсем недавно, чтобы понять, насколько сильно поднялась вода в реках и прудах, сотрудникам местных администраций приходилось дважды в день объезжать все контрольные точки. В прошлом году в Подмосковье кардинально изменили подход к мониторингу паводков.

В регионе внедрили специализированный программно-аппаратный комплекс. Теперь за ситуацией круглосуточно следит сеть из 166 датчиков, установленных в 40 муниципалитетах.

Искусственный интеллект анализирует данные в реальном времени, чтобы мгновенно выявлять малейшие риски подтопления и предотвращать возможные последствия.

Каждый датчик фиксирует три ключевых уровня воды: нормальный, подъем на один метр (что сигнализирует о риске), а также подъем на два метра и более (прямая угроза затопления).

Кроме того, устройства оснащены камерами, которые передают фотографии водного объекта, что позволяет диспетчерам оценить ситуацию.

Как только уровень достигает опасной отметки, система автоматически отправляет сообщения и совершает звонки ответственным лицам, включая глав округов и сотрудников экстренных служб.

Такой подход гарантирует молниеносный выезд бригад на место при возникновении реальной чрезвычайной ситуации. Использование искусственного интеллекта позволило повысить оперативность реагирования и значительно сократить трудозатраты.

Программно-аппаратный комплекс успешно прошел тестирование в регионе в конце прошлого года и сейчас работает в полную силу.