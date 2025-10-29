Систему мониторинга качества воздуха установили в Мытищах

Устройство для обеспечения объективного контроля качества воздуха разместили в микрорайоне Пироговский. Сделали это 27 октября текущего года.

Заместителя главы городского округа Мытищи Артур Суворов сообщил, что состояние атмосферного воздуха остается одной из проблем, на которую обращают жители микрорайона. Периодически они жалуются на неприятные запахи и переживают о качестве воздуха.

Датчик будет круглосуточно отслеживать показатели состояния воздуха по нескольким химическим веществам, которые являются основными загрязнителями атмосферы и отражают экологическую ситуацию в микрорайоне.

Директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Алексей Королев рассказал, что показания датчика будут доступны каждому жителю на геоинформационном портале Подмосковья.

«Таким образом, у жителей Пироговского появится возможность самостоятельно контролировать качество воздуха в режиме реального времени и опираться не на слухи или субъективные ощущения, а на достоверную официальную информацию», — подчеркнул Королев.

Это важный шаг к созданию системы прозрачного экологического мониторинга в Мытищах.