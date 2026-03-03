Систему ИИ-мониторинга безопасности пациентов внедрили в больнице в Егорьевске

В Егорьевске начали использовать искусственный интеллект для наблюдения за состоянием пациентов. В местной больнице запустили систему видеомониторинга «Третье мнение», призванную усилить безопасность и контроль качества ухода.

Технология на базе ИИ круглосуточно анализирует состояние людей в отделении реанимации и интенсивной терапии, чтобы персонал мог быстрее реагировать на нештатные ситуации.

Программа в реанимации нацелена на выявление угроз для жизни и здоровья. Алгоритмы замечают, когда ослабленный пациент пытается встать и может упасть, фиксируют задержки при выходе из наркоза, распознают тремор и излишнюю двигательную активность.

Система также отслеживает риск самостоятельного удаления катетеров или отсоединения от аппаратов жизнеобеспечения. Дополнительно нейросеть контролирует, как медперсонал соблюдает назначения врачей и график посещения больных.