Систему ИИ-мониторинга безопасности пациентов внедрили в больнице в Егорьевске
В Егорьевске начали использовать искусственный интеллект для наблюдения за состоянием пациентов. В местной больнице запустили систему видеомониторинга «Третье мнение», призванную усилить безопасность и контроль качества ухода.
Технология на базе ИИ круглосуточно анализирует состояние людей в отделении реанимации и интенсивной терапии, чтобы персонал мог быстрее реагировать на нештатные ситуации.
Программа в реанимации нацелена на выявление угроз для жизни и здоровья. Алгоритмы замечают, когда ослабленный пациент пытается встать и может упасть, фиксируют задержки при выходе из наркоза, распознают тремор и излишнюю двигательную активность.
Система также отслеживает риск самостоятельного удаления катетеров или отсоединения от аппаратов жизнеобеспечения. Дополнительно нейросеть контролирует, как медперсонал соблюдает назначения врачей и график посещения больных.
«Мы продолжаем внедрять ведущие цифровые решения в медицинских организациях Подмосковья. ИИ-мониторинг — это инструмент, помогающий медицинскому персоналу. Он позволяет повысить безопасность пациентов и снизить риск осложнений. Важно, что технология не заменяет врача или медсестру, а снижает на них нагрузку», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Разработка действует в связке с информационной системой больницы, поэтому персоналу не приходится вводить данные вручную.
Данные обрабатываются и хранятся в локальном контуре учреждения. Для защиты приватности система использует режим размытия изображения и при необходимости автоматически закрывает камеру.