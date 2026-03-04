Систему ИИ-мониторинга безопасности пациентов внедрили в больнице в Егорьевске

Систему интеллектуального видеомониторинга «Третье мнение» внедрили в больнице в Егорьевске. Искусственный интеллект круглосуточно отслеживает состояние пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии и быстро реагирует на любые изменения.

Система помогает врачам повысить безопасность пациентов и качество медицинского ухода. Так, нейросеть способна выявлять критические изменения: попытки встать и риски падения ослабленных больных, несвоевременную реакцию на выход из наркоза, признаки тремора, риски отсоединения катетеров и аппаратов жизнеобеспечения.

Также система следит за соблюдением назначений врача и регламентов посещения пациентов.

«Мы продолжаем внедрять ведущие цифровые решения в медицинских организациях Подмосковья. ИИ-мониторинг — это инструмент, помогающий медицинскому персоналу. Он позволяет повысить безопасность пациентов и снизить риск осложнений. Важно, что технология не заменяет врача или медсестру, а снижает на них нагрузку», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Благодаря интеграции в информационную систему медучреждения все данные защищены, а ручной ввод исключен. Кроме того, технология оснащена режимом приватности с размытием изображения и автоматическим закрытием камеры при необходимости.