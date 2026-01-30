Систему автономного обслуживания оборудования внедрят на заводе в Коломне

Специалисты Коломенского завода внедряют в работу систему автономного обслуживания оборудования. На предприятии уверены, что это один из ключевых элементов современного производства.

Суть системы в том, что часть обязательных операций по уходу за станками поручают непосредственно операторам. На заводе говорят, что хоть это и базовые процессы, но выполнять их надо регулярно. Благодаря системе работник может выполнять их самостоятельно, без привлечения технических специалистов и специальных инструментов.

Одним из первых операторов, который лично обеспечивает автономное обслуживание оборудования, стал Алексей Баженов, оператор станков с ЧПУ тепловозомеханического цеха № 2. Мужчина работает на горизонтально-расточном станке и производит более 30 видов деталей.

«Результатом внедрения системы автономного обслуживания должно стать увеличение жизненного цикла оборудования, рост его надежности, снижение эксплуатационных затрат и, как итог, значительный экономический эффект для предприятия», — подчеркнули на Коломенском заводе.