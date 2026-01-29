Систему автономного обслуживания оборудования внедрили на Коломенском заводе

Коломенский завод модернизировал производство, сделав ставку на умное управление станками. Секрет в системе автономного обслуживания, где часть обязанностей по уходу за оборудованием взяли на себя сами операторы.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья объяснили, как это работает.

Операторы не ждут наладчиков, а ежедневно сами проводят базовые, но важные проверки. Специалисты отдела планирования и контрактации технического обслуживания и ремонта вместе с мастерами из цеха разработали понятный регламент.

Он детально прописывает все действия: от ежедневного осмотра до более сложных процедур раз в неделю, месяц или квартал. Для этого не нужны особые инструменты — только внимание и ответственность рабочего.

Яркий пример — Алексей Баженов, работник тепловозо-механического цеха №2. На горизонтально-расточном станке он изготавливает свыше 30 видов деталей.

За 18 лет работы на заводе и 32 года общего стажа Алексей стал настоящим мастером-универсалом, освоившим также токарные, карусельные и фрезерно-строгальные станки с программным управлением.

Систему на Коломенском заводе постоянно развивают: обновляют стандарты, учат новых операторов и делятся лучшим опытом между цехами. Такой подход уже дает результаты — оборудование служит дольше и надежнее, затраты на его содержание падают, а завод получает серьезную экономию.