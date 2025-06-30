Систему автоматического кормления телят внедрили на ферме в Озерах

На молочно-товарной ферме «Агрофирмы Сосновка» в селе Сенницы-1 под Озерами в городском округе Коломна внедрили особую систему выкармливания телят. Групповые боксы с молодняком крупного рогатого скота оборудовали автоматическими аппаратами для выпойки молоком с компьютерной системой управления и функцией составления индивидуальных графиков.

Как пояснили в агрохолдинге «ОСП агро», которому принадлежит ферма в селе Сенницы-1, благодаря новой технологии каждого теленка кормят по индивидуальной схеме питания, и животное получает именно то, что необходимо ему.

Напомним, что молочно-товарную ферму в Сенницах-1 построили в рамках соглашения о сотрудничестве между «ОСП агро» и правительством Московской области. Вместо пустого поля в селе Сенницы-1 появилось уникальное хозяйство на 1199 фуражных коров, которое оснастили современными технологиями. Так, животных здесь не привязывают и кормят с помощью самоходного кормораздатчика-смесителя, а доят коров на автоматизированной доильной установке карусельного типа на 40 доильных мест с компьютерной системой управления. На ферме также обустроили увеличенные стойла с матрасами, подогреваемыми поилками и системами навозоудаления.

Большое внимание на предприятии уделяют выращиванию молодняка — именно в этот период закладывается фундамент высокой продуктивности коров.

Отметим, что на ферме ежегодно выпускают порядка 38 тонн молока. В прошлом году «Агрофирме Сосновка» агрохолдинга «ОСП агро» присвоили золотую медаль Минсельхоза России за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.