Система обнаружения нарушителей появилась в лесах Подмосковья | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 17:23 Система обнаружения нарушителей появилась в лесах Подмосковья Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

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Система обнаружения больших групп людей заработала в Подмосковных лесах. Теперь диспетчеры смогут в реальном времени наблюдать за происходящим на конкретных участках.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, если группу отдыхающих заметят, например, в лесу, где растет молодняк хвойных деревьев, где запрещено находиться, то лесная охрана немедленно проверит нарушителей.

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Система вычисляет уникальных абонентов в зоне сотовой сети, и если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут, то программа фиксирует этот факт, а информация о нарушениях поступает оператору региональной диспетчерской службы.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица — от 15 до 60 тысяч рублей, должностные — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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