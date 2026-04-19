Система детского спорта в Мытищах объединила школы и дворы

В городском округе Мытищи для детей и подростков работают четыре муниципальные спортшколы, две школы олимпийского резерва и областная СШОР по хоккею. Также во дворах действуют бесплатные секции Центра физкультуры и спорта «Мытищи» с профессиональными инструкторами.

Спорт в Мытищах доступен каждому ребенку независимо от возраста и физических возможностей. Местные власти делают акцент на привлечении ребят к активному образу жизни с ранних лет. В спортшколе «ЦДЮС» можно заниматься футболом, боксом, самбо, дзюдо, разными видами борьбы, кикбоксингом и пауэрлифтингом. «Авангард» принимает желающих на волейбол, легкую атлетику, лыжные гонки, фигурное катание, художественную гимнастику, чир спорт, а также адаптивные дисциплины для людей с нарушениями слуха и зрения.

Воспитанники мытищинских школ регулярно выигрывают региональные, всероссийские и международные соревнования. Попасть в группы можно как на бюджетной основе по конкурсу, так и платно. Как рассказали в администрации округа, подробности приема публикуют на официальных сайтах учреждений. Телефон спортшколы «ЦДЮС»: 8 (498) 610-02-79, «Авангарда»: 8 (926) 604-83-86, СШОР по баскетболу: 8 (495) 241-06-02, СШОР по плаванию: 8 (495) 926-07-21, СШОР по хоккею: 8 (498) 610-05-35.

Отдельно в округе выделяется Центр физкультуры и спорта «Мытищи».

«Занятия с детьми у нас совершенно бесплатные. Инструкторы работают прямо во дворах на спортивных площадках рядом с домом», — пояснили в ЦФКиС.

Там добавили, что дворовые команды участвуют в постоянных соревнованиях и регулярно тренируются. На каждой уличной площадке есть стенд с телефоном своего инструктора. Связаться с центром можно по номеру 8 (498) 500-05-98.