Сиреневый бульвар появится в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жилой комплекс «Резиденции Сколково» возводят в Одинцовском округе. Здесь будет обустроен Сиреневый бульвар, в котором разобьют многолетние цветники в фиолетовых, лиловых и розовых тонах.

Специалисты уже приступили к благоустройству. Бульвар пройдет между строящимися и существующими жилыми корпусами, разделив транспортные потоки и создав пешеходный маршрут.

Общая протяженность бульвара составит 250 метров. В основе цветочного оформления — сирень, задающая главный фиолетово-розовый акцент, спирея и гортензия. Озеленение дополнят дубы черешчатые, дерен белый, ирга Ламарка, туя Глобозум, ива пурпурная «Нана» и живая изгородь из кизильника.

Проектом предусмотрена и геопластика: на искусственных возвышениях будут высажены очитки и вербейник монетчатый.

Зоны отдыха оборудуют скамьями. Пешеходные переходы оснастят тактильной плиткой.