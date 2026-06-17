Синоптик назвал температуру воды в подмосковных реках после похолодания

Несмотря на похолодание, в реках Подмосковья температура воды осталась практически на прежнем уровне и составляет до 22 градусов. Об этом в беседе с ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Температура поверхностного слоя воды в реках московского региона составляет 16-22 градуса», — объяснила она.

Синоптик отметила, что из-за похолодания температура снизилась максимум на один градус. Кроме того, в регионе по-прежнему действует предупреждение о разрастании водной растительности у берегов.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве почти всю неделю будут идти небольшие дожди. Температура повысится только ближе к выходным и составит до +25 градусов. До конца недели циклон поэтапно сместится в северную сторону, интенсивность дождей с каждым днем будет снижаться.