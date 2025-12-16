Символом новогодних праздников в Серпухове стала золотая звезда

С приближением Нового года Пущино преображается, погружаясь в атмосферу праздника. Город оживает под руководством активной предпраздничной подготовки, и первые яркие штрихи этого преображения уже радуют глаз, приглашая жителей и гостей окунуться в зимнюю сказку.

«Сердцем этой праздничной феерии, бесспорно, стала сияющая инсталляция „Золотая звезда“ в парке Победы. Возвышаясь более чем на два метра, она притягивает взгляды своим теплым, золотистым свечением тысяч гирлянд, уже превратившись в узнаваемый и полюбившийся символ предстоящих торжеств», — отметили в администрации округа.

Другие локации Пущина также заиграли новыми красками. На площади у Центра культурного развития, в сквере Молодых мам, на бульваре Болотова и у автостанции расцвели россыпи светящихся деревьев.

Кроме того, уже на следующей неделе на площадке рядом с гостиницей появится главный символ Нового года — ель, которую нарядят, превратив в центральный элемент городской иллюминации и место притяжения для всех любителей зимних гуляний.