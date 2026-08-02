Символ своего ИИ представили студенты Можайского техникума

В честь Дня системного администратора студенты Можайского техникума кластера «СМИ и коммуникационные технологии» представили символ собственного искусственного интеллекта — персонажа по имени Можай. Он стал главным ассистентом Медиацентра техникума и уже появился в эфирах.

Можай — это образ современного помощника: сильный, сообразительный, технологичный и коммуникабельный. Персонаж воплощает качества, важные для будущих специалистов: скорость реакции, внимательность, глубокие знания и умение выстраивать диалог. По задумке студентов, Можай не просто цифровой герой, а пример того, как технологии могут быть человечными и полезными.

Коллектив техникума поздравил всех системных администраторов и студентов, обучающихся по специальности «Сетевое и системное администрирование», с профессиональным праздником. Впереди — новые выпуски, где Можай продолжит радовать аудиторию и демонстрировать, каким может быть дружелюбный и полезный искусственный интеллект. Первые появления Можая можно увидеть в эфире медиацентра.