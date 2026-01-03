По-настоящему познакомиться с символом грядущего года теперь можно в парке культуры и отдыха Павло-Посадского района. Живое воплощение нового года в самом центре города встречает гостей и местных жителей.

В парке Павловского Посада теперь можно не только прогуляться по зимней природе, но и лично познакомиться с символом 2026 года — дружелюбной и яркой Лошадью. Установленная в самом сердце города, она с улыбкой встречает гостей, охотно обнимается с детьми и взрослыми и участвует в веселых фотосессиях.

Этот красочный персонаж создает по-настоящему новогоднее настроение и напоминает о том, что по восточному календарю 2026 год пройдет под знаком Лошади — животного, олицетворяющего энергию, свободу, благородство и стремление к цели. Считается, что именно в такой год особенно удачливы будут смелые начинания и решительные шаги.

Администрация парка приглашает всех желающих прийти, сделать памятное фото и зарядиться позитивом в преддверии праздников. Такой снимок может стать не только теплым воспоминанием, но и талисманом удачи в наступающем году.