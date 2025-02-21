Симптомы энцефалита у ребенка напомнили в НИКИ детства

Всемирный день борьбы с энцефалитом отмечают 22 февраля. Это опасное заболевание, которое может привести к тяжелым последствиям: параличу, потере памяти, нарушению речи и даже смерти. Врачи НИКИ детства рассказали о причинах и симптомах энцефалита у детей.

«Энцефалит — это воспаление головного мозга, которое может быть вызвано различными причинами, включая вирусы, бактерии, паразиты и другие факторы. Наиболее распространенной причиной энцефалита являются вирусные инфекции, такие как корь, клещевой энцефалит, который передается через присасывание инфицированного клеща», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По ее словам, в редких случаях болезнь может развиться из-за аутоиммунных заболеваний, когда иммунная система атакует собственные клетки, или в результате аллергических реакций на определенные вещества.

Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба объяснила, что симптомы энцефалита зависят от причины и тяжести болезни. К наиболее распространенным относятся головная боль, высокая температура, вялость, тошнота и рвота, а также спутанность сознания и судороги. Напомним, энцефалит — серьезная болезнь, и заниматься самолечением опасно, так как это может ухудшить состояние пациента.