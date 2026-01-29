Симфония Шостаковича прозвучала в школах Наро-Фоминска вместо звонков

872 дня беспримерного мужества, боли и великой веры в победу — именно столько длилась блокада Ленинграда, ставшая одной из самых трагических и в то же время героических страниц мировой истории.

В эти памятные дни в учебных заведениях Наро-Фоминска вспоминают не только цифры и факты.

В округе прошла мемориальная акция. Привычные школьные звонки во многих учебных заведениях были заменены фрагментами знаменитой Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. Это произведение, впервые прозвучавшее в августе 1942 года, вновь наполнило коридоры школ, напоминая ученикам о цене свободы и величии подвига их предков.

«Блокадный Ленинград — это 125 граммов „черного“ хлеба, это Дорога жизни через Ладожское озеро и это пульсирующий ритм метронома, ставший сердцебиением осажденного города. Даже в самые суровые зимы ленинградцы не прекращали борьбы: работали оборонные заводы, открывались театры, а школьники продолжали учиться в неотапливаемых классах, доказывая врагу, что жизнь побеждает смерть», — сообщили организаторы акции.

По словам организаторов, проект направлен на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической преемственности.