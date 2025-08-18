Симфонический оркестр Ступинской филармонии выступит в Воскресенске 22 августа

В городском округе Воскресенск реализуют музыкальный проект «От классики до джаза». Его закрытие состоится 22 августа в 18:00 — под открытым небом выступит симфонический оркестр Ступинской филармонии под руководством заслуженного артиста Московской области Дмитрия Тарасова.

В рамках проекта «От классики до джаза» в минувшую пятницу прошел музыкальный вечер в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Зрители услышали композиции в исполнении эстрадно-джазового оркестра «СМ-БЭНД» Ступинской филармонии.

Под руководством дирижера Александра Учеваткина в программе прозвучали как известные произведения в оригинальном джазовом прочтении, так и авторские композиции. Собравшиеся поблагодарили музыкантов бурными овациями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.