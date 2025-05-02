Силы и средства МЧС Подмосковья привели в режим повышенной готовности

Силы и средства подведомственных учреждений привели в режим повышенной готовности с введением резерва из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал-майор Алексей Павлов.

«В соответствии с решением оперативного штаба подразделения задействованы на опиловке деревьев, освобождении от них проезжих частей. Также наши подразделения совместно со службами энергетики восстанавливают электроснабжение в девяти муниципальных образованиях. Задействованы 52 бригады, 200 человек личного состава. Работы продолжаются, в резерве дополнительно подготовлены 20 бригад, будут задействованы в случае ухудшения обстановки», — сказал он.

Снегопад обрушился на столичный регион в ночь на 2 мая. В результате непогоды повалились деревья, произошел обрыв проводов. Власти Московской области, коммунальные службы, спасатели и энергетики занимаются ликвидацией последствий.