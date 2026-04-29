Сильный ветер стал причиной падения березы на территорию школы в МО Шаховская

В поселке городского типа Шаховская из-за сильного ветра на территорию школы №1 упала береза. Дерево переломилось пополам, его крона застряла в соседних растениях, что позволило избежать повреждения школьного забора.

Работники коммунальной службы оперативно прибыли на место происшествия. Чтобы при распиле березы не повредить ограждение, они закрепили на стволе камель — страховочную стропу. Сотрудники действовали с большой точностью: благодаря автовышке один из них смог правильно рассчитать, как распилить дерево.

По словам мастера по благоустройству Владимира Ловягина, это уже третье такое дерево за день. Сотрудники также распилили небольшое сломанное дерево на улице Базаева и убрали еще одно с крыши прогулочной площадки детского сада на улице Комсомольской.