Силачи проведут открытую тренировку в Люберцах

Спортсмены-экстремалы из Люберец Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», и Сергей Буганов организуют открытую тренировку с элементами сценического экстрима. Это мероприятие будет проходить в рамках федеральной программы «Спорт России», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В ходе тренировки атлеты продемонстрируют подготовку к сложным трюкам. Сергей Буганов планирует завязывать узлы из стальных гвоздей и разрывать цепи. Сергей Агаджанян намерен надуть до разрыва несколько резиновых грелок, удерживая на плечах штангу с ассистентами, а затем согнуть арматуру об зубы. Завершится выступление каскадерским номером — разбиванием деревянной палки о плечо Сергея Буганова.

Место проведения: г.о. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 59, фитнес-клуб «Рефит».

Дата и время: 17 января 2026 года, 11:00.

