Силач Русский Халк встретится с пациентами центра охраны детства в Люберцах 1 июля

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» проведет встречу с пациентами областного центра охраны материнства и детства. Он расскажет им о своем пути и восстановлении после тяжелых травм.

Встреча пройдет в рамках благотворительной акции «Коробка храбрости» партийного проекта «Единой России» «Добрая комната».

Силач расскажет юным пациентам о том, как он пришел в спорт и восстанавливал здоровье после тяжелых травм. Он поделится своими способами устанавливать рекорды в экстремальных шоу.

Также спортсмен выступит с яркими номерами, где будет ломать руками стальные шпильки, скручивать в трубочку сковородку и разрывать дыханием грелку с отягощениями в виде стоящих на нем людей.